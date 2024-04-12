Фінляндія побоюється екологічної катастрофи через російську нафту

У Балтійському морі зростає загроза масштабного розливу нафти через те, що росія розгорнула флот із сотень «танкерів-примар» для продажу нафти в обхід санкцій.

Про це очільник відділу морської безпеки Прикордонної служби Фінляндії Мікко Сімола повідомив напередодні інформагентству AFP, передає Deutsche Welle.

За його словами, через Фінську затоку щотижнево проходять 70 суден старого зразка зі 100 тисячами тонн сирої нафти. Сімола додав, що рейсів таких танкерів навіть побільшало після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За даними фінської прикордонної служби, танкери курсують під прапорами Камеруну, Габону, Джибуті, Палау чи Белізу. Прикордонники кажуть, що раніше таких суден ніколи не було. Ці держави, певно, не ознайомленні з плаванням у льодових умовах північних країн, що підвищує ризик «нафтової чуми» — масштабної екологічної катастрофи, спричиненої розливом нафти.

На думку експертів, старі судна без чіткої приналежності до певної держави та страховки дозволяють росії експортувати нафту в значних масштабах, попри санкції.