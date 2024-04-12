Католицька церква Португалії виплатить компенсацію жертвам сексуального насильства з боку духовенства

У Португалії Католицька церква вирішила виплачувати фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства з боку церковників. Суму виплати встановлюватимуть у кожному конкретному випадку.

Про це пише Reuters.

Минулорічний звіт португальської комісії показав, що щонайменше 4 815 дітей зазнали сексуального насильства з боку священнослужителів, переважно священників, протягом останніх 70 років.

Автори звіту вважають його «верхівкою айсберга» і додають, що понад сотня підозрюваних у сексуальному насильстві над дітьми священників досі залишаються в Церкві.

Тому Католицька церква пропонує постраждалим від сексуального насильства самостійно подавати запити на компенсацію. Спеціальний комітет визначить суму, яку виплатять. Критерії для визначення суми досі опрацьовують, комітет братиме до уваги «серйозність справ».

Співзасновник асоціації жертв насильства в церкві Coracao Silenciad Антоніо Гроссо вважає, що компенсація має бути однакова для всіх.

«Я не знаю, яку вимірювальну стрічку вони використовуватимуть, щоб оцінити страждання людей, людей, яким доведеться знову розповідати свої історії, щоб побачити, чи заслуговують вони більше або менше центів», — заявив він.

Також Гроссо наголосив, що Церква має сама звертатися безпосередньо до жертв, а не чекати, поки вони подадуть запит на компенсації.