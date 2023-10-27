В Іспанії за 90 років понад 200 тисяч дітей зазнали сексуального насильства з боку духовенства

З 1940 року понад 200 тисяч неповнолітніх в Іспанії зазнали сексуального насильства з боку римо-католицького духовенства.

Про це пише The Guardian із посиланням на дані незалежної комісії.

У межах опитування вісім тисяч людей заявили, що дітьми зазнали сексуального насильства з боку представників духовенства. Загальної кількості опитаних комісія не назвала, але додала, що насильства зазнали 0,6% з них.

Ця цифра дорівнює приблизно 200 тисячам дорослого населення Іспанії, яке становить приблизно 39 мільйонів.

За останні 20 років Римо-католицьку церкву сколихнула низка скандалів по всьому світу, повʼязаних із сексуальним насильством, часто за участю дітей.

«На жаль, протягом багатьох років існувало певне бажання заперечувати зловживання або бажання приховати чи захистити кривдників», — заявив національний омбудсмен Іспанії Анхель Габілондо на пресконференції.

Комісія критикує реакцію церкви на випадки жорстокого поводження з дітьми, називаючи її «недостатньою», та рекомендує створити державний фонд для виплати репарацій жертвам.