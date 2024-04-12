Генштаб: Українські оборонці знищили 9 танків і відбили атаки росіян

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 78 бойових зіткнень.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти втратили орієнтовно 840 військових (вбиті та поранені), девʼять танків, 19 бронемашин і 34 артилерійські системи, один засіб ППО, 57 безпілотників, 18 крилатих ракет, 41 одиницю автотехніки та шість одиниць спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокамʼянське та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбили сім атак у районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне. Ворог 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог пʼять разів атакував позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російське військо хоче вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Воно провело сім безуспішних атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і зенітно-ракетному комплексу росіян. Підрозділи ракетних військ уразили засіб ППО, станцію РЕБ і два райони зосередження особового складу ворога.