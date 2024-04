Politico: Франція збільшила імпорт російського газу, поки Макрон посилює риторику на підтримку України

З початку 2024 року Франція заплатила росії понад €600 мільйонів за скраплений природний газ — це найбільший показник в ЄС порівняно з минулим роком. Це відбувається на тлі того, як президент Емманюель Макрон посилює власну позицію щодо підтримки України.

Про це пише Politico з посиланням на дані Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

«Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з росією, а з іншого — розплачується з нею великими грошима», — сказав дипломат однієї країни ЄС на умовах анонімності.

Газова торгівля між Парижем і Москвою посилюється на тлі прагнення Макрона зайняти більш жорстку позицію на підтримку Києва. Франція наполягає на тому, що її закупівлі газу необхідні для забезпечення газопостачання по всій Європі і що вона уклала довгострокову угоду з росією, яку юридично складно розірвати.

Однак критики кажуть, що Париж міг би зробити більше, щоб скоротити закупівлі російського газу. Бездіяльність Франції частково пояснюється опором національної енергетичної компанії TotalEnergies, пише Politico.

Це викриває слабкі зусилля ЄС придушити доходи росії від викопного палива, які складають майже половину російського бюджету. Москва знаходить все більш креативні способи обійти санкції. На умовах анонімності представник Міністерства енергетики Франції погодився, що поставки російського газу до країни — це «непроста тема».

Франція — не єдина європейська країна, що купує російський газ. Щонайменше це продовжують робити ще девʼять країн ЄС. Однак Париж очолює обсяги імпорту в 2024 році — загалом 1,5 мільйона тонн. Бельгія, Іспанія та Нідерланди — три найбільші покупці російського зрідженого газу після Франції — кажуть, що підтримають кроки щодо скорочення цих закупівель, але всі мають діяти разом, інакше це буде марним.

Представник Міністерства економіки Франції сказав, що збільшення імпорту російського газу частково повʼязане зі страйками, які «значно порушили» нормальні газові потоки минулого року. Крім цього, Париж обговорює скорочення російського імпорту викопного палива зі своїми союзниками по ЄС так, щоб це не загрожувало європейській енергетичній безпеці.