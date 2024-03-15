Емманюель Макрон посилив свою риторику в позиції захисту України та надання їй допомоги

Президент Франції Еммануель Макрон в інтервʼю телеканалам TF1 і France 2 заявив, що росія не має перемогти у війні проти України і Париж (і не тільки) має всіляко сприяти, аби цього не сталося.

Загалом у майже 40-хвилинній розмові відслідковувалась зміна риторики Макрона, який почав більш упевнено та жорсткіше формулювати позицію відносно варіантів розвитку війни та необхідності її спинити. Тези французького президента не містили конкретних рішень чи анонсів, але його риторика повнилась умовними припущення, як Франція вчинить, «якщо...».

Не дозволити росії перемогти

«Росія не може й не має виграти цю війну. Протягом двох років ми допомагали Україні, і якби ситуація погіршилася, це знову було б винятково відповідальністю росії. Якщо ми сьогодні вирішимо бути слабкими перед обличчям когось, хто не має обмежень, хто переступив усі можливі межі, які перед нами накреслив, і наївно скажемо йому: «Ми не підемо далі, ніж те чи це…» У цей момент ми не говоримо про мир. Ми говоримо про поразку. [...] Просто ми повинні чітко дати зрозуміти: ми не маємо дозволити росії перемогти».

Відправлення військ в Україну

Макрон заявив, що направлення сухопутних сил зараз не стоїть на порядку денному, але Європа повинна залишити «всі варіанти» відкритими на випадок поширення війни.

«Сьогодні ми не в такій ситуації», — сказав він, не пояснивши, в якій ситуації Франція готова буде відправити війська.

За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то «єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим». «Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу», — запевнив він.

«Франція — це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб росія не перемогла», — додав Макрон.

Посилення підтримки

Макрон застеріг союзників від запровадження обмежень на підтримку України, заявивши, що у війні Росії проти України на карту поставлена європейська безпека: «Якщо росія продовжить свою ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готові ухвалити рішення, необхідні для того, щоб росія ніколи не перемогла».

Умова сталого миру

«Не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом».

Ядерна зброя

Коментуючи заяви путіна про ядерну зброю, президент Франції наголосив, що «недоречно погрожувати, коли у вас є ядерна зброя». Водночас Макрон порадив французам почуватися захищеними, бо Франція є ядерною силою.

«Ми готові, у нас є доктрина. Коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, це інструмент безпеки. Це покладає на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації», — зазначив Макрон.

Якщо росія переможе

«Якщо росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена нанівець. Якою буде довіра на нашій землі до влади Європейського союзу, члени якого дозволили б цьому статися? Ви вважаєте, що поляки, литовці, естонці, латиші, румуни, болгари могли б хоч на секунду залишитися в мирі? І я навіть не кажу про Молдову, яка, звісно, сьогодні не в Євросоюзі, але яка наступної секунди опиниться під загрозою».

Опис путіна

Макрон відмовився називати путіна автократом чи диктатором, але описав його як людину, яка «потрапила у репресивний і авторитарний дрейф у своїй країні та обрала для себе роль дестабілізуючої сили на кількох театрах військових дій».

Президент Франції також назвав себе «відповідальним лідером», котрий найдовше намагався вмовити путіна припинити агресію проти України.