Марго Роббі спродюсує фільм на основі гри «Монополія»

Компанія LuckyChap, співзасновницею якої є акторка Марго Роббі, спродюсує повнометражний художній фільм на основі гри «Монополія». До створення стрічки долучаться виробник гри Hasbro Entertainment і студія Lionsgate.

Про це пише Variety.

«Монополія» — це популярна настільна гра в жанрі економічної стратегії. З 1935 року продали майже пів мільярда копій гри, вона доступна в понад 100 країнах світу і надрукована 37 мовами.

Поки незрозуміло, як компанія Роббі й інші розробники фільму екранізують традиційні елементи гри, наприклад талісман дядечка Пеннібегса. Однак, за словами розробників, всесвіт «Монополії» — це гарна основа для створення сюжетів, адже ця гра є одною з найпопулярніших у світі.

Деталі майбутнього проєкту не розкривають. Очільник студії Lionsgate Адам Фогельсон натякнув, що LuckyChap має «чітке бачення» майбутньої стрічки, і додав, що для створення фільму залучили «унікальних і талановитих людей».