Акторка Марго Роббі продюсуватиме фільм за мотивами гри The Sims

Відеогру The Sims хочуть екранізувати. До продюсерської команди проєкту долучиться акторка Марго Роббі, відома за ролями у стрічках «Барбі», «Загін самогубців» і «Вавилон».

Про це пише The Hollywood Reporter.

Над проєктом працює продюсерська компанія LuckyChap Entertainment. У 2014 році її заснували Марго Роббі, Том Акерлі та Джозі Макнамара. При цьому LuckyChap — одна з найпопулярніших продюсерських компаній в Голлівуді після успіху стрічки «Барбі», яка стала найкасовішою у 2023 році, і фільму «Солтберн».

Режисеркою кіноадаптації гри стане Кейт Геррон. Раніше вона продюсувала перший сезон серіалу «Локі» на Disney+. У співпраці з Брайоні Редмен Геррон також писатиме сценарій проєкту.

Над кіноадаптацією працюватиме і компанія Electronic Arts, що розробляє гру. Проєкт перебуває на ранній стадії розробки.