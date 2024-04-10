Міноборони запускає онлайн-платформу «Військовий асистент». Вона спростить подачу документів

Міноборони України запускає «Військовий асистент» — це онлайн-платформа, створена спеціально для військовослужбовців. Вона спростить подачу офіційних документів.

Про це повідомило Міноборони.

На платформі розмістили більш як 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби. Вони доступні у форматах .doc, .docx, та .pdf, щоб мінімізувати помилки та знизити затримки з затвердженням документів, а також забезпечити ефективний захист прав військових.

Міністерство оборони України

Ресурс працює на всіх типах пристроїв — від ноутбуків до смартфонів і планшетів. Його оновлюватимуть, щоб відповідати потребам, що зростають.

Проєкт реалізували у співпраці з Генштабом ЗСУ на основі вже існуючого вебсайту «Турбота про військовослужбовця», призначеного для оптимізації документообігу в ЗСУ.