HBO припинив розробку спінофу «Гри престолів» про Джона Сноу

Стримінговий сервіс HBO припинив розробку спінофу серіалу «Гра престолів» про одного з головних героїв Джона Сноу. Проєкт заморозили, бо так і не змогли знайти цікаву історію для продовження сюжетної лінії персонажа.

Про це в інтервʼю Screen Rant повідомив актор Кіт Харрінгтон, який зіграв Джона Сноу в «Грі престолів».

Харрінгтон сам ініціював створення спінофу про Джона Сноу. Він зібрав команду сценаристів, яких автор оригінального всесвіту «Гри престолів» Джордж Мартін назвав «приголомшливими». Однак вони так і не змогли створити цікавий сюжет.

Кіт Харрінгтон у ролі Джона Сноу. HBO

«Це питання [зйомки серіалу про Джона Сноу] не обговорюється, тому що ми всі не могли знайти цікаву історію, щоб розповісти. Тому ми вирішили поки що відкласти цю ідею. Можливо, в майбутньому коли-небудь ми до неї повернемося, але зараз ні», — зазначив Кіт Харрінгтон.

Раніше актор не повідомляв про розробку проєкту, бо не був впевнений, що серіал знімуть. Після закінчення серіалу «Гра престолів» героя Харрінгтона, Джона Сноу, виганяють з Вестероса — він вирушив на північ від Стіни зі здичавілими, щоб залишити своє старе життя в минулому.