HBO припинив розробку спінофу «Гри престолів» про Джона Сноу

Стримінговий сервіс HBO припинив розробку спінофу серіалу «Гра престолів» про одного з головних героїв Джона Сноу. Проєкт заморозили, бо так і не змогли знайти цікаву історію для продовження сюжетної лінії персонажа.
Про це в інтервʼю Screen Rant повідомив актор Кіт Харрінгтон, який зіграв Джона Сноу в «Грі престолів».
Харрінгтон сам ініціював створення спінофу про Джона Сноу. Він зібрав команду сценаристів, яких автор оригінального всесвіту «Гри престолів» Джордж Мартін назвав «приголомшливими». Однак вони так і не змогли створити цікавий сюжет.
«Це питання [зйомки серіалу про Джона Сноу] не обговорюється, тому що ми всі не могли знайти цікаву історію, щоб розповісти. Тому ми вирішили поки що відкласти цю ідею. Можливо, в майбутньому коли-небудь ми до неї повернемося, але зараз ні», — зазначив Кіт Харрінгтон.
Раніше актор не повідомляв про розробку проєкту, бо не був впевнений, що серіал знімуть. Після закінчення серіалу «Гра престолів» героя Харрінгтона, Джона Сноу, виганяють з Вестероса — він вирушив на північ від Стіни зі здичавілими, щоб залишити своє старе життя в минулому.
- Серіал «Гра престолів» вийшов на сервісі HBO в 2011 році, а заключний сезон — у 2019-му. Картину зняли за циклом романів Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полумʼя» — перший роман вийшов у 1996 році.
- У червні 2024 року вийде вже другий сезон приквелу «Гри престолів» «Дім дракона». А ще Warner Bros. Discovery анонсувала новий приквел «Гри престолів» про лицаря Дункана Високого та його зброєносця Ейгона Таргарієна.