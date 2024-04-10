Зʼявилась порівняльна таблиця законопроєкту про мобілізацію. Що змінили до другого читання

Парламент 10 квітня розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію і проходження військової служби. Голосування за друге читання має пройти 11 квітня. Комітет опрацював усі поправки й оприлюднив порівняльну таблицю змін відносно першого читання.

Рішення комітету має рекомендаційний характер, оскільки остаточне рішення ухвалюватиме Рада.

Демобілізація

Положення про демобілізацію через 36 місяців служби та ротацію прибрали. На прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського це питання унормують в окремому законопроєкті.

Водночас із військової служби можуть звільнитися ті, хто недобровільно здались у полон і були визволені, військові, які отримали інвалідність або:

призначені (обрані) на посаду судді ;

; обрані народним депутатом;

генерали за рішенням військового керівництва;

військові, у яких закінчився строк дії контракту, укладеного під час дії воєнного стану.

Люди з інвалідністю всіх груп також мають право звільнитися з військової служби, але є нюанс: до кінця 2024 року всі чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп, мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби. Це не стосується чоловіків, які отримали інвалідність ІІ і ІІІ груп після захворювання або поранення під час захисту України.

Визнані обмежено придатними мають повторно прийти військово-лікарську комісію протягом 12 місяців.

Мобілізація

За власним бажанням можуть мобілізуватись люди з інвалідністю (на військову службу за контрактом), звільнені з полону та люди віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Депутати рекомендували прибрати обовʼязкову реєстрацію в е-кабінеті військовозобов’язаного, до якого, зокрема, територіальні центри комплектування (ТЦК) могли надсилати електронні повістки. Це залишається правом, а не обовʼязком.

Водночас усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Зробити це можна через центри надання адміністративних послуг, ТЦК або онлайн в особистому кабінеті на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

За рекомендаціями комітету місцеві держоргани будуть зобовʼязані сприяти мобілізації.

Покарання для ухилянтів

Арешт рахунків і заборону виїзду за кордон за рішенням військового командування депутати профільного комітету відхилили.

Натомість залишили норму обмеження консульських послуг за кордоном для військовозобовʼязаних. Протягом 60 днів з моменту вступу в дію закону всі послуги надаватимуться тільки за умови одночасного оновлення персональних даних у консульських установах.

Також на вимогу ТЦК (за рішенням суду) чоловікам, які не оновлюють військово-обліково дані чи ухиляються від мобілізації, зможуть обмежувати право на керування транспортними засобами.

Також у людей, які мають більше одного транспортного засобу, можуть вилучити інші автівки (для потреб армії).

Базова військова служба

Скасовується строкова служба, а замість неї буде базова військова підготовка на пʼять місяців (розпочинається з 1 вересня 2025 року). Усі звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Нові обов’язки військовозобовʼязаних

Військовозобовʼязані повинні будуть постійно носити при собі військово-обліковий документ (ВОД) та оновити свої дані в електронному кабінеті, ЦНАПі чи ТЦК.

На державну службу зможуть взяти лише тих, хто пройшов базову військову службу або військову службу (крім непридатних до військової служби). Це також стосується призначення прокурорів і відбору в поліцію.

Чоловікам, які перебувають за кордоном, пропонують оновлювати дані в ТЦК дистанційно:

через електронну адресу;

через телефонний дзвінок;

через електронний кабінет.

Про депортацію українців з-за кордону не йдеться.

«Зараз згідно з чинним законодавством — й українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони», — зазначила нардепка Ірина Фріз.

Військова служба

Мобілізований під час підготовки — рекрут. Під час підготовки визначають його фізичні здатності та інші характеристики. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Комітет зберіг можливість проходження військової служби за призовом засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Мотиваційні норми

За знищену або захоплену техніку ворога буде винагорода від 11 680 до 876 000 гривень. Також за це військовослужбовці зможуть отримати додаткову відпустку, але не більше ніж 15 днів на рік.

Серед інших бонусів — сертифікат на купівлю авто на 150 000 гривень і компенсація 50% першого внеску іпотечного кредиту.

Врахували також такі норми:

можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з МОУ;

час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, а основна безперервна частина становитиме не менше ніж 15 календарних днів;

військовослужбовцям їхнім дружинам/чоловікам НЕ нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;

врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;

у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження виплат;

військові, звільнені з полону, отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням виплат, якщо вони продовжать службу;

розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень.

Штрафи за порушення

Також Рада має розглянути законопроєкт № 10379, який передбачає збільшення штрафів за військові правопорушення.

Комітет запропонував виключити з проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде.

Також комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від 3 400 до 5 100 гривень, повторно або в особливий період — від 17 тисяч до 22 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від 5 100 до 8 500 гривень для громадян, від 17 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи становитимуть від 17 тисяч до 22 500 гривень — для громадян, від 34 тисяч до 59 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Право на відстрочку надається