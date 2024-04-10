Екснардеп з Партії регіонів намагався втекти з України. СБУ затримала його

Кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від Партії регіонів, який сприяв росіянам у війні проти України.

Чоловіка затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмуту від ОПзЖ.

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію й управляв компанією у віддаленому режимі.

Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до російського бюджету у вигляді «податків» і «зборів».

Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Крім того, Лукʼянов публічно виправдовував збройну агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських каналів. Згодом він вирішив втекти за кордон.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон і чорнові записи з доказами його злочинних дій.

Наразі ексдепутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).