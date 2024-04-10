WSJ: У війні американські дрони показали себе як дорогі й ненадійні. Тож Україна купує китайські

У повномасштабній російсько-українській війні дрони американського виробництва не проявили себе — вони дорогі, ненадійні та складні в ремонті. Це стосується і безпілотників компанії Skydio з Кремнієвої долини, яка відправила в Україну сотні своїх найкращих екземплярів.

Про це повідомив The Wall Street Journal після розмов з керівниками компаній, українськими військовими, урядовцями й експосадовцями оборони США.

Безпілотники Skydio злітали з курсу, втрачалися, ставали жертвами російської радіоелектронної боротьби. Загалом більшість дронів від американських стартапів не показали себе в бою.

«Загальна репутація кожного класу американських безпілотників в Україні полягає в тому, що вони працюють не так добре, як інші системи», — сказав виконавчий директор Skydio Адам Брай і додав, що дрони його компанії були не дуже успішними на передовій.

За словами українських посадовців, дрони американського виробництва іноді не могли злетіти або переносити значне корисне навантаження, не літали на заявлені відстані.

Керівники американської компанії з виробництва безпілотників пояснюють, що не врахували російську радіоелектронну боротьбу. Компанія Skydio розробила свій дрон у 2019 році за стандартами звʼязку США. Водночас американські обмеження на запчастини та тестування дронів створюють проблеми — компанії не можуть швидко їх виробляти, тоді як війна в Україні показує потребу в щоденних модернізаціях.

«Ми повинні швидко адаптуватися до нових технологій. Інноваційний цикл у цій війні дуже короткий», — наголосив заступник міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.

Безпілотники з Китаю

Через таку ситуацію із західними дронами Україна купує десятки тисяч безпілотників і запчастини до них у Китаю, зокрема у китайської компанії SZ DJI Technology. Водночас Україна розвиває власне виробництво безпілотників, але в цьому теж спирається на китайські компоненти.

Українські військові, як пише WSJ, використовують приблизно десять тисяч безпілотників на місяць, тому Україна шукає бюджетних рішень: багато американських дронів на десятки тисяч доларів дорожчі за китайські.

Тим часом SZ DJI Technology заявляла, що хоче обмежити використання своїх безпілотників у війні, однак не здатна контролювати використання дронів, коли їх вже купили. DJI писала, що засуджує використання своєї продукції для «завдання шкоди в будь-якій точці світу».

У США називають DJI китайською військовою компанією та інструментом спостереження Пекіну. Компанія це заперечує. В армії США дрони DJI заборонені, що компанія назвала спробою усунути конкуренцію.

Керівники американських компаній та експосадовців оборони США кажуть, що недоліки їхніх безпілотників — це результат політики уряду США щодо Китаю, бо Пентагон ввів суворі вимоги до виробників безпілотників, включно із забороною на китайські компоненти. Тому виробництво дронів у США дороге і складне.

Skydio виправляється

Компанія Skydio зверталася до України за відгуком щодо її безпілотників 17 разів. Як зазначив виконавчий директор Адам Брай, компанія розробила новий безпілотник під потреби українського війська, базуючись на відгуках військових, агенцій громадської безпеки та інших клієнтів, а не вимог Міноборони США.

Skydio

Україна запросила тисячі нових Skydio X10. Цей безпілотник може самостійно перемикати частоти, якщого його сигнал глушиться електронними перешкодами. Також Skydio X10 отримав покращені навігаційні можливості, тому може літати на великій висоті без GPS.