Уночі окупанти атакували південь дронами й ракетами. Сили ППО збили 14 із 17 Shahed

Росія вночі 10 квітня атакувала Україну 17 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною «Іскандер-М».

Сили ППО знищили 14 із 17 дронів — бойова робота тривала на Миколаївщині та Одещині. Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Крім того, близько 20:00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Росіяни атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у Миколаївській та Одеській областях. У Миколаївській області тимчасово запроваджували аварійні відключення, постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

Також пожежа внаслідок збиття безпілотника виникла на рекреаційному обʼєкті в Очакові, ніхто не постраждав. На Одещині ракетами вдарили по обʼєктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства. Також пошкоджені енергетичний обʼєкт, приватний будинок і кілька автівок.

«Ворог увесь ранок «вітає» Одесу з Днем визволення. У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок і кілька автівок. Наразі відомо про одного постраждалого», — уточнив мер Одеси Геннадій Труханов.