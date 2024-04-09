Сили оборони півдня спростували заяви про захід росіян у Роботине

Сили оборони півдня спростували заяви про нібито захід російських військ у Роботине і їх закріплення на позиціях. Роботине утримують Сили оборони України — ворог його не контролює.

Бійці 65 Окремої штурмової бригади, яка обороняє Роботине, регулярно відбивають атаки окупантів. Російські ДРГ заходять у село і намагаються там закріпитися, однак успіху не мають.

Українська артилерія відбиває окупантів ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи росіян українські бійці знищують дронами й мінометами.

«Просимо всіх громадян, зокрема і представників медіа, не створювати зайвого хайпу і не спиратися на псевдоекспертні думки тих, хто не має прямого відношення до реальної бойової роботи, не володіє оперативною обстановкою!» — наголосили в Силах оборони півдня.

Про те, що росіяни нібито прорвалися в Роботине, заявив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За словами Лишенка, бої нібито тривали «в самому Роботиному», а російські війська просувалися «крок за кроком».