Банк Англії вручив королю Чарльзу III перші банкноти з його зображенням

Банк Англії вручив королю Чарльзу ІІІ перші банкноти з його зображенням. Банкноти номіналом £10 увійдуть в обіг 5 червня.
Про це повідомив Букінгемський палац.
У банку наголосили, що це вперше, коли зображення монарха змінили на банкноті.
Раніше королева Єлизавета ІІ була першим і єдиним монархом, чиє зображення зʼявилося на банкнотах Англії — з 1960 року. На банкнотах, випущених банками Шотландії та Північної Ірландії, монарха не зображено.
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