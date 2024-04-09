Банк Англії вручив королю Чарльзу III перші банкноти з його зображенням

Банк Англії вручив королю Чарльзу ІІІ перші банкноти з його зображенням. Банкноти номіналом £10 увійдуть в обіг 5 червня.

Про це повідомив Букінгемський палац.

У банку наголосили, що це вперше, коли зображення монарха змінили на банкноті.

Раніше королева Єлизавета ІІ була першим і єдиним монархом, чиє зображення зʼявилося на банкнотах Англії — з 1960 року. На банкнотах, випущених банками Шотландії та Північної Ірландії, монарха не зображено.