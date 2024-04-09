На Полтавщині кількість постраждалих від ракетної атаки зросла до 16

У Полтавській громаді кількість людей, які постраждали під час ракетного удару збільшилась до 16, серед них четверо дітей віком від 5 до 11 років. Кілька людей продовжують лікуватися в медзакладах. Один пацієнт перебуває у важкому стані.

Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що через ворожу атаку понад 9 тисяч побутових споживачів у Полтавській та Щербанівській громадах вночі тимчасово залишились без світла. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі.

«Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим скласти заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене», — зазначив Пронін.