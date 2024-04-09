Убивство підлітка на станції київського фунікулера. Підозрюваний був пʼяний, провини не визнає

Відсторонений військовослужбовець Управління державної охорони, підозрюваний у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера, не визнає своєї провини. Експертиза показала, що на момент злочину він був пʼяний.

Про це 9 квітня повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

Вона спростувала інформацію про те, що підозрюваний — колишній працівник ДБР.

«Соцмережами почала ширитися дезінформація, що нібито це колишній працівник ДБР. Наголошую, що це не відповідає дійсності! Це військовослужбовець, водій Управління державної охорони», — сказала Сапьян.

Вона наголосила, що підозрюваний відсторонений від виконання своїх обовʼязків в УДО і перебуває в СІЗО. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Обвинувачення просить відправити його під варту без права внесення застави.

Радниця уточнила, що на момент скоєння злочину чоловік не був при виконанні службових обовʼязків.

Експертиза показала, що підозрюваний був напідпитку (1,2 проміле алкоголю у крові).

«Сам підозрюваний наразі не визнає своєї провини. Він посилається на ст. 63 Конституції України, яка говорить, що кожен з нас має право відмовитися давати показання чи свідчення проти себе», — додала Сапьян.

Вона також наголосила, що разом із загиблим на місці інциденту було ще семеро хлопців, усі вони дають свідчення.