З окупації повернули ще двох дітей

Команда Save Ukraine повернула з тимчасово окупованих територій України ще двох дітей. Одна дитина є сиротою.

Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.

Він розповів про історію двох сімей. В одній Олена Захарченко до повномасштабної війни працювала в управлінні соціального захисту, а в перші дні вторгнення її місто окупували. З нею жила тоді ще 8-річна Яринка. Дитину вдалося вивезти.

Марта Олександрівна вирішила виїжджати з окупованого села, коли в її двір о пів на шосту ранку прилетів снаряд, зруйнуваши частину будинку. Онук Назар опинився весь у глині, а потім кілька днів спав в одязі, щоб при наступному обстрілі встигнути втекти. Під час фільтрації російські спецслужби знущалися з літньої жінки та хлопця-сироти.

Команда Save Ukraine вже врятувала 284 дитини, з них — 73 сироти.