Дрони ГУР атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області рф

Російські Telegram-канали ASTRA і Baza повідомили, що в ніч на 9 квітня безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області рф.

За їхніми даними, авіаційний центр, де готують льотний склад, начебто атакували два безпілотники. Один з них влучив у фасад будівлі на рівні четвертого поверху близько третьої ранку. За годину туди ж начебто поцілив і другий безпілотник. Удар пошкодив фасад і скління будівлі, постраждалих, попередньо, немає.

Міноборони рф теж повідомляло про атаку та звинувачує в нападі Україну. За даними російського оборонного відомства, два безпілотники летіли на Воронезьку область, два — на Бєлгородську, та ще одна протикорабельна ракета «Нептун» — на окупований Крим. У Міноборони рф стверджують, що російська ППО всі цілі збила.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили атаку на Борисоглібський центр, а низка українських медіа написали з посиланням на джерела, що це операція ГУР.

«Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, теж можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства», — повідомив в ефірі «Радіо Свобода» представник ГУР МО Андрій Юсов.