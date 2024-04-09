«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме шини для ЗСУ

«Нова пошта» запустила соціальну ініціативу «Шини рвуться в бій» — кожен може відправити свої використані шини на потреби Збройних сил України. Це буде безкоштовно.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.

Щоб доставка шин для українських військових була безкоштовною, потрібно в чат-боті Telegram «Нової пошти» отримати промокод на безкоштовне відправлення.

Алгоритм дій такий:

авторизуватися у Telegram-боті й описати характеристики шини, яку хочете передати;

вказати найближче вантажне відділення «Нової пошти»;

якщо шини підходить під актуальні потреби окремих бригад, ви отримаєте промокод на її безкоштовне відправлення;

принести шини до вантажного відділення.

Нова пошта

Шини повинні бути без пошкоджень і не «лисі», а залишок протектору — не менше 50%.