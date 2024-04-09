«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме шини для ЗСУ

«Нова пошта» запустила соціальну ініціативу «Шини рвуться в бій» — кожен може відправити свої використані шини на потреби Збройних сил України. Це буде безкоштовно.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.
Щоб доставка шин для українських військових була безкоштовною, потрібно в чат-боті Telegram «Нової пошти» отримати промокод на безкоштовне відправлення.
Алгоритм дій такий:
- авторизуватися у Telegram-боті й описати характеристики шини, яку хочете передати;
- вказати найближче вантажне відділення «Нової пошти»;
- якщо шини підходить під актуальні потреби окремих бригад, ви отримаєте промокод на її безкоштовне відправлення;
- принести шини до вантажного відділення.
Шини повинні бути без пошкоджень і не «лисі», а залишок протектору — не менше 50%.