Генштаб: За добу росія втратила 23 танки та 30 артилерійських систем

За минулу добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 56 бойових зіткнень. Останнє втратило ще 23 танки, 30 артилерійських систем, 45 бойових броньованих машин та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили атаки російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському і Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах і семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ ударили по засобу протиповітряної оборони, двох станціях РЕБ і двох районах зосередження особового складу ворога.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Під артилерійським вогнем опинилися майже 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.