Україна з Угорщиною домовилися про відкриття нового пункту пропуску

Уряди України та Угорщини погодили відкриття нового пункту пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» для легкового транспорту.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Крім того, сторони домовилися про можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 т на пункті пропуску «Лужанка — Берегшурань».

Відповідні зміни до угоди про контроль прикордонного руху підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

«Продовжуємо послідовну роботу із розвитку західного кордону для посилення експортних можливостей та забезпечення швидкого перетину кордону пасажирським транспортом. Підписані зміни до угоди з Угорщиною дозволяють нам почати планувати проєктні й інфраструктурні роботи, аби запустити новий пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» та забезпечити рух порожніх вантажівок на «Лужанці», — заявив Курбаков.

Також, за його словами, уряди зараз розглядають можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску «Дийда — Берегдароц», щоб збільшити пропускну спроможність українсько-угорського кордону.

«Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону», — заявив Кубраков.

Зміни до двосторонньої угоди ще мають ратифікувати.

Наразі з Угорщиною діють пʼять автомобільних пунктів пропуску, причому вантажівки масою понад 7,5 т можуть проїжджати лише через один із них — «Чоп — Захонь».