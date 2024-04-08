У Румунії стартували найбільші військово-морські навчання НАТО. Вони проходитимуть у Чорному морі та на Дунаю

У Румунії розпочалися найбільші багатонаціональні навчання, організовані румунськими військово-морськими силами Sea Shield («Морський щит»). Про це повідомляє Radio Romania.

Церемонія відкриття відбулася сьогодні в порту Констанци. Навчання триватимуть до 21 квітня, а маневри відбудуться на Чорному морі та річці Дунай.

У навчаннях Sea Shield беруть участь понад 2 200 військовослужбовців та 135 кораблів, літаків і транспортних засобів з 12 країн-союзників і партнерів. Зокрема, задіяні війська та бойові засоби з Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії, Великої Британії, Молдови, Королівства Нідерландів, Польщі, Португалії, Туреччини, США та Румунії.

«Нам належить відпрацювати оперативні процедури в протичовновому, надводному та протиповітряному середовищі, у Чорному морі, а також у річковій зоні відповідальності», — розповів віце-адмірал Міхай Панаїт, начальник штабу військово-морських сил Румунії.