WP: росія розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США

Росія створила велику мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США. Поки законопроєкт про додаткове фінансування Україні застряг у Палаті представників, росія створює тисячі фейкових акаунтів, щоб розпалити антиукраїнські настрої в американському суспільстві.

Про це пише The Washington Post з посиланням на внутрішні документи Кремля, якими поділилася європейська розвідувальна служба.

Кремлівські політтехнологи і ботоферми публікують безліч фейкових новин, публікацій у соціальних мережах і коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм. Вони сіють страх щодо безпеки кордонів США і намагаються посилити економічну та расову напруженість у Штатах.

Фейкові коментарі обсягом не більші за 200 символів. Зазвичай вони пишуться від імені жителя передмістя великого міста США, який нібито не підтримує військову допомогу Україні. Основний меседж таких публікацій — запевнити, що пересічні американці вважають, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України, і що «політика Джо Байдена веде США до краху».

Видання зазначає, що інформаційні операції росії стали майже такими ж важливими, як і події на фронті. Росія розуміє, що цей проєкт фінансування для України важливий, адже саме від нього в багатьох речах залежить здатність України захищатися та наступати.

«Пріоритет росії — зупинити поставки зброї Україні. Вони розповсюджують різні меседжі, щоб побачити, що «прилипне». Ми бачимо широку кампанію, яка включає кілька напрямків — деякі з них працюють краще, ніж інші. Росіянам байдуже. Вони просто намагаються «засіяти довкілля», — сказав виданню один із членів Республіканської партії.

Боти змальовують президента України Володимира Зеленського як корумпованого чиновника, а ще наголошують на кількості мігрантів, що незаконно перетинають кордон США. Боти стверджують, що «білі американці» найбільше програють через допомогу Україні. Стратегія просуває погляди ультраправого крила Республіканської партії і закликає до того, щоб частину меседжів озвучували американські «лідери громадської думки та політики», як зазначено в одному з отриманих документів. Однак у ньому не названі люди, яких використовують для цього.

Багато документів містять метадані, які вказують на те, що їх написали члени команди, яка працювала на Іллю Гамбашидзе — керівника московської PR-компанії Social Design Agency. Минулого місяця США наклали на Гамбашидзе санкції, бо він на замовлення російського уряду поширював фейки про Україну.

За словами аналітиків, ця кампанія є частиною ширшої стратегії, яка базується на майже 10-річних зусиллях Кремля підняти голоси популістських політиків по всьому світу, які виступають проти глобальної ролі США. За словами керівника Центру аналізу загроз Microsoft Клінта Воттса, вплив російської дезінформаційної кампанії видно по тому, як затримався американський пакет фінансування України.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що деякі республіканці в Конгресі повторюють російську пропаганду про вторгнення в Україну. Деякі з них лунають навіть у Палаті представників, однак Тернер не назвав прізвища тих, хто поширює російську пропаганду.