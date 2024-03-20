США ввели санкції проти двох росіян, які в Латинській Америці поширювали фейки про Україну

Сполучені Штати запровадили санкції проти двох осіб і двох компаній за допомогу російському уряду в поширенні дезінформації. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Під санкції потрапили політтехнолог і засновник «Агентства соціального проєктування» і «Структури» Ілля Гамбашидзе, а також генеральний директор компанії «Структура» Микола Тупікін.

Санкції заморожують всі їхні активи в США і взагалі забороняють американцям мати з ними справу. Ті, хто бере участь у певних операціях зі згаданими особами, теж ризикують потрапити під санкції.

У США вважають, що Гамбашидзе і Тупікін з осені 2022 року розгорнули мережу з понад 60 сайтів, за допомогою яких у країнах Латинської Америки поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні та відомості, що дискредитують політику США і НАТО на континенті.

Росія поширювала пропаганду і намагалася втрутитися в американські вибори, підірвати демократію в Молдові, дестабілізувати обстановку в Україні.

Заступник міністра фінансів із боротьби з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Нельсон сказав, що США прагнуть викрити великі кампанії, що проводяться за вказівкою уряду рф і спрямовані на те, щоб ввести виборців в оману та підірвати довіру до демократичних інститутів у Сполучених Штатах і в усьому світі.