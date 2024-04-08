Сили ППО за ніч знищили 17 дронів і одну ракету

У ніч на 8 квітня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області та 24 ударними дронами Shahed із мису Чауда (тимчасово окупований Крим), районів Курська та Єйська (росія).

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Силам ППО вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 безпілотників у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Є влучання дрона в Одеському районі — там пошкоджений логістично-транспортний обʼєкт. Наслідки атаки ще уточнюють. Уламки збитого БпЛА пошкодили АЗС на Одещині. Люди не постраждали.