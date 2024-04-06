У Харкові зростає кількість загиблих від ракетної атаки. Поліція розповіла деталі

У Харкові кількість загиблих внаслідок нічних ударів російських військ зросла до 7. Поранених вже 11.

«Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого», — повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих 9-поверхівок — дві вирви розміром 5 на 5 метрів.