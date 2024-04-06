США та Ізраїль очікують на удар Ірану за атаку на його консульство в Дамаску. Війська в підвищеній готовності

Ізраїль і США в очікуванні атаки з боку Ірану — як відповіді за ізраїльський удар по іранському консульству в сирійському Дамаску, де на початку квітня загинули два генерали Корпусу вартових ісламської революції та пʼять офіцерів.

CNN і CBS News з посиланням на джерела пишуть, що Ізраїль і США привели війська в бойову готовність.

Атаку очікують до кінця Рамадану, наступного тижня. США зібрали розвіддані, що Іран планує використати рій дронів-камікадзе Shahed і крилаті або балістичні ракети. Чиновники США наразі вважають, що напад з боку Ірану є «неминучим». Цю думку поділяють їхні ізраїльські колеги.

Представник Ради національної безпеки США сказав, що американська сторона непричетна до удару в Дамаску, але інші чиновники очікують, що Іран націлиться не тільки на Ізраїль, але й на американські сили і обʼєкти на близькому Сході. Звідки буде атака — із Сирії чи Іраку — невідомо.

Під час похорону бригадного генерала Мохаммада Реза Захеді, його заступника генерала Мохаммада Хаді Хаджріахімі та пʼятьох офіцерів головнокомандувач КВІР генерал Хоссейн Саламі офіційно оголосив, що Ізраїль не зможе «уникнути наслідків».