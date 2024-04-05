У ФРН зʼясовують, чи брали участь німецькі компанії в російській «відбудові» Маріуполя

Уповноважені органи ФРН розслідують, чи постачали німецькі фірми матеріали для «відбудови» росіянами тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це на брифінгу 5 квітня заявили представники органів німецької влади, пише Укрінформ.

«Відповідні уповноважені органи дуже швидко розслідують цю ситуацію, зʼясовують факти», — заявила представниця Мінекономіки ФРН Луїза-Марія Шпоо.

Вона уточнила, що цим опікуються управління митниці й прокуратура, які мають перевірити, чи йдеться в цьому випадку про порушення закону про санкції.

Натомість речник МЗС ФРН Себастьян Фішер наголосив, що незалежно від висновків «цілком зрозуміло», що російський президент путін зруйнував Маріуполь, нелегально окупував місто і змусив його населення голодувати.

«Він несе відповідальність за тисячі цивільних жертв, отже, ця «відбудова» є надзвичайно суперечливою і слугує виключно російській пропаганді. І кожна фірма, яке бере в цьому участь, має запитати себе, у чиїх інтересах вона діє», — заявив Фішер.