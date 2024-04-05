ЗСУ спростували інформацію про захід росіян на околиці Часового Яру

Речник ОСУВ «Хортиця» Андрій Задубінний заявив, що інформація про захід російських військ на околиці Часового Яру Донецької області не відповідає дійсності.

«Ситуація там важка, бої тривають, але російських військ там немає. Не вірте російським повідомленням», — сказав Задубінний про ситуацію в Часовому Яру.

Раніше російське пропагандистське медіа РИА Новости з посиланням на так званого радника голови «ДНР» Яна Гагіна повідомило, що російські війська нібито зайшли в передмістя Часового Яру на Донеччині. Гагін стверджував, що окупанти «близькі до того, щоб «взяти під вогневий контроль усі шляхи постачання угрупування ЗСУ в Часовому Яру та порушити логістику».