Георгієва стала єдиною кандидаткою на посаду голови МВФ

Нинішня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиною кандидаткою на цю посаду на наступні пʼять років.

Про це 4 квітня повідомила пресслужба фонду.

«Період подання кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника завершився в середу, 3 квітня 2024 року. Був висунутий один кандидат — нинішня директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва», — йдеться в повідомленні.

Правління фонду планує затвердити кандидата не пізніше ніж в кінці квітня цього року.