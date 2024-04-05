Георгієва стала єдиною кандидаткою на посаду голови МВФ

Нинішня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиною кандидаткою на цю посаду на наступні пʼять років.
Про це 4 квітня повідомила пресслужба фонду.
«Період подання кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника завершився в середу, 3 квітня 2024 року. Був висунутий один кандидат — нинішня директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва», — йдеться в повідомленні.
Правління фонду планує затвердити кандидата не пізніше ніж в кінці квітня цього року.
- Георгієва вперше очолила МВФ у 2019 році. Перед цим вона в різні роки була єврокомісаром з питань міжнародної співпраці, третьою заступницею голови Єврокомісії та виконавчою директоркою Світового банку.