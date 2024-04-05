СБУ затримала двох іноземців — агентів ФСБ, які готували удар по штабу Сил оборони на Одещині

Служба безпеки України затримала двох іноземців — агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині.

Про це 5 квітня повідомила пресслужба СБУ.

За даними відомства, ФСБ залучила до операції громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі.

Вони розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їхні координати на Google-картах, а також збирали інформацію про наявних там бійців, військову техніку та особливості роботи.

Для збору розвідданих агенти обходили вулиці міста і приховано фіксували потенційні «цілі». Також вони використовували свої зв’язки серед місцевих жителів, щоб отримувати інформацію про українських військових.

Крім того, фігуранти створили в місті громадську організацію, яка начебто мала допомагати з легалізацією іноземців в Україні, а насправді вербувала їх до мережі інформаторів.

У СБУ підкреслили, що в разі отримання розвідданих окупанти планували серію ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ. Після виконання завдання агенти сподівалися влаштуватися до ФСБ.

Співробітники СБУ змогли відслідкувати маршрути переміщення агентів і затримати їх, коли ті проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.