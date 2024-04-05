Генштаб: Російські війська втратили ще 73 бронемашини й 50 артсистем

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 4 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Українські військові відбили атаки ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському, Херсонському напрямках.

Найбільше російські війська наступали на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбили 30 атак біля Білогорівки і Верхньокам’янки Луганської області, а ще поблизу Спірного, Часого Яру, Іванівського, Ступочки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Росіяни, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і двох зенітно-ракетних комплексах російських військ. Підрозділи ракетних військ уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну станцію і одну станцію РЕБ, а ще два ворожі засоби ППО.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (4 квітня) окупанти втратили орієнтовно 860 військових (вбиті та поранені), 15 танків, 73 бронемашини, 50 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 30 безпілотників, 61 одиницю автотехніки і чотири одиниці спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

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