У США з лікарні виписали першого чоловіка, якому пересадили генетично модифіковану нирку свині

Першого чоловіка, якому пересадили генетично модифіковану нирку від свині, виписали з лікарні. Реабілітація тривала два тижні, пересаджена нирка функціонує.

Про це пише ВВС.

Трансплантація органів від генетично модифікованих свиней в минулому зазнавала невдач, але успіх цієї операції вітають як історичну віху в галузі трансплантології. Адже ксенотрансплантація — пересадка органів тварин людям — має вирішальне значення для усунення проблеми нестачі органів.

Пацієнт — 62-річний Рік Слейман, у якого медики діагностували термінальну стадію захворювання нирок. Уперше чоловік переніс операцію з пересадки нирки у 2018 році — тоді це був орган від людини-донора. Проте через пʼять років нирка почала відмовляти, а лікарі перевели чоловіка на діаліз. Згодом медики запропонували Слейману пересадити свинячку нирку.

Лікарі успішно пересадили йому генетично відредаговану свинячу нирку під час чотиригодинної операції 16 березня. За їхніми словами, зараз нирка Слеймана добре функціонує, і він більше не перебуває на діалізі.

Рік Слейман в оточенні лікарів.

Слейман каже, що можливість покинути лікарню і повернутися додому була одним з найщасливіших моментів його життя.

«Я радий знову проводити час з родиною, друзями та коханими, вільний від тягаря діалізу, який впливав на якість мого життя протягом багатьох років», — додає чоловік.

Лікарі обрали свинячу нирку такого ж розміру, що й людський орган. Для того щоб нирка була сумісною з організмом пацієнта, її піддали 69 генетичним модифікаціям. Орган удосконалили за допомогою технології CRISPR-Cas9, щоб видалити шкідливі гени свині та додати певні людські.

У Массачусетській лікарні кажуть, що для цієї операції вони використали власний досвід, оскільки її лікарі провели першу у світі успішну трансплантацію людського органа — нирки — в 1954 році, а також дослідження, які вони проводили в галузі ксенотрансплантації протягом останніх пʼяти років.

За даними американської некомерційної організації United Network for Organ Sharing, понад 100 тисяч американців потребують трансплантації життєво важливих органів. Водночас кількість донорів — померлих і живих — у 2023 році становила трохи менше 23 500. За оцінками, щодня в США в очікуванні на орган помирає 17 людей. Причому нирки є найпоширенішим органом, необхідним для трансплантації.