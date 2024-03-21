У США лікарі вперше пересадили живій людині нирку свині

Хірурги з Массачусетської лікарні, що в США, уперше успішно пересадили генетично модифіковану нирку свині живій людині. Операція тривала чотири години.

Про це пише CNN.

Пацієнтом став 62-річний Рік Слейман, у якого медики діагностували термінальну стадію захворювання нирок. Уперше чоловік переніс операцію з пересадки нирки у 2018 році — тоді це був орган від людини-донора. Проте через пʼять років нирка почала відмовляти, а лікарі перевели чоловіка на діаліз. Згодом медики запропонували Слейману пересадити свинячку нирку.

Лікарі обрали свинячу нирку такого ж розміру, що й людський орган. Для того щоб нирка була сумісною з організмом пацієнта, її піддали 69 генетичним модифікаціям. Орган удосконалили за допомогою технології CRISPR-Cas9, щоб видалити шкідливі гени свині та додати певні людські.

Медсестра Массачусетської лікарні дістає свинячу нирку, щоб підготувати орган до трансплантації.

Операція пройшла успішно. Зараз Слейман проходить реабілітацію, скоро його випишуть з лікарні. Для медицини це значний прорив, оскільки ксенотрансплантація — пересадка органів тварин людям — має вирішальне значення для усунення проблеми нестачі органів.

Це не перша операція з трансплантації органу свині людині. Раніше лікарі двічі пересаджували серце тварини пацієнтам, проте вони помирали через кілька тижнів після хірургічного втручання.

Медики кажуть, що попри успішну операцію ще необхідно провести додаткові дослідження, аби краще зрозуміти ефективність трансплантації свинячої нирки.