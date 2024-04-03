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Сєвєродонецьк і Ватутіне. Комітет Ради підтримав перейменування ще семи міст

Автор:
Ліза Бровко
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Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування ще семи міст та 44 сіл і селищ.

Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.

Сім міст перейменують так:

  • Сєвєродонецьк (Луганська область) — на Сіверськодонецьк;
  • Ватутіне (Черкаська область) — на Багачеве;
  • Дружба (Сумська область) — на Журавське;
  • Першотравенськ (Дніпропетровська область) — на Шахтарське;
  • Красноград (Харківська область) — на Берестин;
  • Первомайський (Харківська область) — на Златопіль;
  • Первомайськ (Луганська область) — на Сокологірськ.

Ось повний перелік населених пунктів, які перейменує парламент.

Остаточну зміну назв затвердить Верховна Рада через голосування.