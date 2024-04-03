Українська розвідка повідомила, скільки в росіян Су-34, Су-35 та А-50У

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, скільки в росіян винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 і літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Про це ГУР розповів інформагентству АрміяInform.

Станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил рф було близько 100 Су-35, понад 100 Су-34 і сім А-50У.

При цьому три А-50У наразі ремонтують і модернізують: два з них на «Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі ім. Г. М. Берієва», один — на аеродромі авіабудівного заводу «Авіастар» в Ульянівську.