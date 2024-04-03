Погода у Києві продовжує бити температурні рекорди — 2 квітня стало найтеплішим з 2017 року

У Києві третій день поспіль фіксують метеорологічні рекорди. У вівторок, 2 квітня, їх було одразу чотири. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Напередодні у столиці мінімальна температура повітря виявилася найвищою для цього дня — +12,1 °С, попереднє рекордне значення, зафіксоване у 1951 році, перевищено на 2,4 °С.

Максимальна температура повітря зафіксована на позначці +26,9 °С, що на 3,8 °С вище за попередній рекордний показник 2017 року.