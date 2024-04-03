WSJ: Макрон намагався переконати Шольца та Байдена зробити жорсткішою стратегію щодо росії

Президент Франції Емманюель Макрон у лютому провів конфіденційні розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, аби переконати їх змінити стратегію Заходу в підтримці України у її протистоянні Москві.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Макрон вважає, що західні країни повинні зайняти позицію стратегічної невизначеності відносно росії, нібито ця стратегія залишила б на столі всі варіанти розвитку подій. Ідея має на меті відійти від окреслення червоних ліній, як це робили США, намагаючись уникнути дій, які б призвели до ескалації війни.

Макрон пропонував припинити транслювати межі західного втручання — так звані червоні лінії Заходу — і натомість змусити Кремль здогадуватися.

Під час лютневої телефонної розмови Макрон виклав цю позицію Байдену і Шольцу, пропонуючи розповісти про неї й іншим лідерам на саміті в Парижі.

За даними неназваних посадовців, які спілкувались з WSJ, Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації. Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вона ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

Шольц відповів, що якщо Макрон зробить це публічно, канцлер та інші лідери будуть змушені йому відмовити. Він наполегливо рекомендував Макрону не робити цього кроку, заявивши, що це може породити відчуття розʼєднаності серед союзників.

Перспектива присутності західного персоналу в Україні — чи то цивільного, чи то військового — підняла гостре питання про те, як союзники мають реагувати, якщо хтось із них загине в результаті російського удару.

За словами американського посадовця, адміністрація Байдена була стурбована тим, що росія може націлитися на будь-які французькі війська, які можуть бути відправлені в Україну. Це нібито могло б втягнути Францію і, можливо, інші західні країни у війну.

Утім, Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО або США, якщо росія націлиться на французькі війська. За його словами, Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, не звертаючись по допомогу до союзників.

Напруга досягла максимуму, коли Фіцо, Шольц, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс ОʼБраєн та інші лідери прибули до Єлисейського палацу 26 лютого. Макрон поділився з ними своїми думками про необхідність стратегічної невизначеності.

Потім він попросив Шольца, який сидів поруч, відповісти. За словами посадовців, Шольц рішуче виступив проти цієї ідеї. Один за одним виступали лідери Нідерландів, Польщі та Греції, які ввічливо відкидали цю ідею. Премʼєр-міністр Естонії підтримала Макрона, заявивши, що лідери повинні припинити говорити про те, що вони не будуть робити в конфлікті, і зосередитися на тому, що вони будуть робити.

Незважаючи на переважну опозицію на саміті, Макрон все ж у розмові з журналістами заявив про те, що хоча консенсусу з приводу відправки військ немає, «нічого не можна виключати».