У лікарні померла 11-річна дитина, яку окупанти поранили під Купʼянськом

У лікарні вранці померла 11-річна дитина, яка дістала поранення під час російського обстрілу Купʼянського району на Харківщині.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ввечері 2 квітня російські війська обстріляли село Новоосинове. 59-річний батько дитини загинув на місці, а 11-річного хлопця з пораненнями госпіталізували.
- Російські війська вторглися на територію Харківської області на початку широкомасштабної війни — 24 лютого 2022 року, але обласний центр захопити не змогли. Наразі під окупацією залишаються 29 населених пунктів області, повідомляли в ОВА.