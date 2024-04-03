У лікарні померла 11-річна дитина, яку окупанти поранили під Купʼянськом

У лікарні вранці померла 11-річна дитина, яка дістала поранення під час російського обстрілу Купʼянського району на Харківщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ввечері 2 квітня російські війська обстріляли село Новоосинове. 59-річний батько дитини загинув на місці, а 11-річного хлопця з пораненнями госпіталізували.