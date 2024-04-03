Politico: Формат «Рамштайн» може перейти під контроль НАТО. До цього там головували США

Контактну групу з оборони України (формат «Рамштайн») може очолити Північноатлантичний альянс замість США. Відповідне рішення планують ухвалити через можливість президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Politico.

Відповідні зміни будуть обговорювати під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3—4 квітня.

Одне з джерел Politico уточнило, що процес має завершитися на липневому саміті лідерів НАТО у Вашингтоні.

Європейський чиновник розповів, що такий крок дозволить іншим країнам НАТО більше впливати на процес роботи Контактної групи у разі переобрання Трампа.

Згідно зі словами американського чиновника, дискусії щодо переходу групи під контроль НАТО ведуться «на дуже високому рівні» з метою формалізувати підтримку Києва з боку Європи та Альянсу. Таким чином Контактну групу зроблять «більш довговічною».

«Передача цього проєкту під управління НАТО ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не зможуть продовжувати його або не зможуть налагодити власне фінансування», — сказав Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону та НАТО.