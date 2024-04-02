Євросоюз може надати Україні додаткові €2—3 мільярди на рік за рахунок активів рф

Європейський Союз шукає шлях, як перераховувати Україні додаткові €2—3 мільярди на рік. Для цього країни ЄС можуть заморозити російські активи — як приватні, так і державні, наприклад, активи Центрального банку росії.

Про це на полях конференції «Відновлення справедливості для України» розповів єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Доходи з цих активів можна оподаткувати й відправляти кошти Україні, як це вже робить Бельгія.

«Ми відклали всі доходи, а це приблизно €2—3 мільярди на рік. У Комісії всім державам-членам ЄС запропонували перерахувати ці доходи до бюджету ЄС, а потім з цього бюджету направити кошти в Україну», — додав він. Протягом наступних тижнів стане зрозуміло, чи погодились на це країни ЄС.

Єврокомісар додав, що заморожені російські активи — це гарантія того, що коштів вистачить для компенсації шкоди, яку росія заподіяла повномасштабним вторгненням в Україну.

«Тому ми працюємо крок за кроком: спочатку претензії та реєстр збитків для отримання заяв, потім ми створимо компенсаційну комісію, яка прийматиме рішення про те, які претензії можна взяти до уваги. А потім, звичайно, фінансування», — розповів єврокомісар.

Рейндерс зазначив, що зараз обговорюють можливість взяти частину російських доходів для фінансування військової підтримки України.