У Харкові й Херсоні перейменували топоніми, які були повʼязані з росією

У Харкові й Херсоні перейменували вулиці, проспекти, провулки, проїзди, площі, назви яких були повʼязані з росією.

Харківська міська рада повідомила, що в місті змінили 18 топонімів:

вулиця Бакуліна тепер вулиця Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, він загинув у авіакатастрофі в Броварах);

вулиця Біломорська стала вулицею Фінською;

вулиця Байкальська — вулицею Сніжною;

вулиця Кронштадтська — вулицею Литовською;

вулиця Красноуральська — вулицею Низинною;

вулиця Іртиська — вулицею Мерлинською;

вулиця Іжевська — вулицею Цукровою;

провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький;

провулок Алтайський — на провулок Вітряний;

провулок Іртиський — на провулок Чепельський;

провулок Іжевський — на провулок Заможного;

провулок Кольський — на провулок Червоної Рути;

провулок Ельбруський — на провулок Буковельський;

провулок Єльнінський — на провулок Барвистий.

вʼїзд Трінклера — на вʼїзд Глісада Джуса (на честь військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»).

вулиця Владивостоцька стала Шведською, однойменний провулок — Скандинавським, а вʼїзд — Лірницьким.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також оголосив про перейменування топонімів у місті:

вулицю Генерала Видригана перейменували на вулицю Широку;

площу Івана Мозгового — на площу Університетську;

вулицю Герцена — на вулицю Терентія Якушева;

вулицю Гончарова — на вулицю Федора Вовка;

вулицю Грибоєдова — на вулицю Івана Багряного;

вулицю Державіна — на вулицю Павла Чубинського;

проїзд Добролюбова — на проїзд Гната Хоткевича;

вулицю Достоєвського — на вулицю Михайла Коцюбинського;

вулицю Жуковського — на вулицю Ігоря Сікорського;

проспект Кутузова — на проспект Романа Шухевича;

проїзд Крилова — на проїзд Леоніда Глібова;

вулицю Нестерова — на вулицю Левка Лукʼяненка;

вулицю Огарьова — на вулицю Леся Курбаса;

вулицю Серафимовича — на вулицю Ганни Барвінок;

вулицю Сурикова — на вулицю Олександра Бережного;

провулок Станіславського — на провулок Отамана Сірка;

вулицю Тургенєва — на вулицю Олени Пчілки;

вулицю Фонвізіна — на вулицю Євгена Яковенка;

вулицю Ціолковського — на вулицю Юрія Кондратюка;

вулицю Малиновського — на вулицю Скіфську;

вулицю Василевського — на вулицю Херсонських льотчиків;

провулок Левітана — на провулок Поліни Райко;

провулок Лермонтова — на провулок Михайла Брайчевського;

провулок Шишкіна — на провулок Братів Бурлюків.

Нові топоніми у Херсоні обрали результатами відкритого голосування містян.