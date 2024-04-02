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У Харкові й Херсоні перейменували топоніми, які були повʼязані з росією

Автор:
Ліза Бровко
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У Харкові й Херсоні перейменували вулиці, проспекти, провулки, проїзди, площі, назви яких були повʼязані з росією.

Харківська міська рада повідомила, що в місті змінили 18 топонімів:

  • вулиця Бакуліна тепер вулиця Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, він загинув у авіакатастрофі в Броварах);
  • вулиця Біломорська стала вулицею Фінською;
  • вулиця Байкальська — вулицею Сніжною;
  • вулиця Кронштадтська — вулицею Литовською;
  • вулиця Красноуральська — вулицею Низинною;
  • вулиця Іртиська — вулицею Мерлинською;
  • вулиця Іжевська — вулицею Цукровою;
  • провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький;
  • провулок Алтайський — на провулок Вітряний;
  • провулок Іртиський — на провулок Чепельський;
  • провулок Іжевський — на провулок Заможного;
  • провулок Кольський — на провулок Червоної Рути;
  • провулок Ельбруський — на провулок Буковельський;
  • провулок Єльнінський — на провулок Барвистий.
  • вʼїзд Трінклера — на вʼїзд Глісада Джуса (на честь військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»).
  • вулиця Владивостоцька стала Шведською, однойменний провулок — Скандинавським, а вʼїзд — Лірницьким.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також оголосив про перейменування топонімів у місті:

  • вулицю Генерала Видригана перейменували на вулицю Широку;
  • площу Івана Мозгового — на площу Університетську;
  • вулицю Герцена — на вулицю Терентія Якушева;
  • вулицю Гончарова — на вулицю Федора Вовка;
  • вулицю Грибоєдова — на вулицю Івана Багряного;
  • вулицю Державіна — на вулицю Павла Чубинського;
  • проїзд Добролюбова — на проїзд Гната Хоткевича;
  • вулицю Достоєвського — на вулицю Михайла Коцюбинського;
  • вулицю Жуковського — на вулицю Ігоря Сікорського;
  • проспект Кутузова — на проспект Романа Шухевича;
  • проїзд Крилова — на проїзд Леоніда Глібова;
  • вулицю Нестерова — на вулицю Левка Лукʼяненка;
  • вулицю Огарьова — на вулицю Леся Курбаса;
  • вулицю Серафимовича — на вулицю Ганни Барвінок;
  • вулицю Сурикова — на вулицю Олександра Бережного;
  • провулок Станіславського — на провулок Отамана Сірка;
  • вулицю Тургенєва — на вулицю Олени Пчілки;
  • вулицю Фонвізіна — на вулицю Євгена Яковенка;
  • вулицю Ціолковського — на вулицю Юрія Кондратюка;
  • вулицю Малиновського — на вулицю Скіфську;
  • вулицю Василевського — на вулицю Херсонських льотчиків;
  • провулок Левітана — на провулок Поліни Райко;
  • провулок Лермонтова — на провулок Михайла Брайчевського;
  • провулок Шишкіна — на провулок Братів Бурлюків.

Нові топоніми у Херсоні обрали результатами відкритого голосування містян.