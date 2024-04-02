У Харкові й Херсоні перейменували топоніми, які були повʼязані з росією

У Харкові й Херсоні перейменували вулиці, проспекти, провулки, проїзди, площі, назви яких були повʼязані з росією.
Харківська міська рада повідомила, що в місті змінили 18 топонімів:
- вулиця Бакуліна тепер вулиця Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, він загинув у авіакатастрофі в Броварах);
- вулиця Біломорська стала вулицею Фінською;
- вулиця Байкальська — вулицею Сніжною;
- вулиця Кронштадтська — вулицею Литовською;
- вулиця Красноуральська — вулицею Низинною;
- вулиця Іртиська — вулицею Мерлинською;
- вулиця Іжевська — вулицею Цукровою;
- провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький;
- провулок Алтайський — на провулок Вітряний;
- провулок Іртиський — на провулок Чепельський;
- провулок Іжевський — на провулок Заможного;
- провулок Кольський — на провулок Червоної Рути;
- провулок Ельбруський — на провулок Буковельський;
- провулок Єльнінський — на провулок Барвистий.
- вʼїзд Трінклера — на вʼїзд Глісада Джуса (на честь військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»).
- вулиця Владивостоцька стала Шведською, однойменний провулок — Скандинавським, а вʼїзд — Лірницьким.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також оголосив про перейменування топонімів у місті:
- вулицю Генерала Видригана перейменували на вулицю Широку;
- площу Івана Мозгового — на площу Університетську;
- вулицю Герцена — на вулицю Терентія Якушева;
- вулицю Гончарова — на вулицю Федора Вовка;
- вулицю Грибоєдова — на вулицю Івана Багряного;
- вулицю Державіна — на вулицю Павла Чубинського;
- проїзд Добролюбова — на проїзд Гната Хоткевича;
- вулицю Достоєвського — на вулицю Михайла Коцюбинського;
- вулицю Жуковського — на вулицю Ігоря Сікорського;
- проспект Кутузова — на проспект Романа Шухевича;
- проїзд Крилова — на проїзд Леоніда Глібова;
- вулицю Нестерова — на вулицю Левка Лукʼяненка;
- вулицю Огарьова — на вулицю Леся Курбаса;
- вулицю Серафимовича — на вулицю Ганни Барвінок;
- вулицю Сурикова — на вулицю Олександра Бережного;
- провулок Станіславського — на провулок Отамана Сірка;
- вулицю Тургенєва — на вулицю Олени Пчілки;
- вулицю Фонвізіна — на вулицю Євгена Яковенка;
- вулицю Ціолковського — на вулицю Юрія Кондратюка;
- вулицю Малиновського — на вулицю Скіфську;
- вулицю Василевського — на вулицю Херсонських льотчиків;
- провулок Левітана — на провулок Поліни Райко;
- провулок Лермонтова — на провулок Михайла Брайчевського;
- провулок Шишкіна — на провулок Братів Бурлюків.
Нові топоніми у Херсоні обрали результатами відкритого голосування містян.