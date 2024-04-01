WSJ: Криптовалюта допомагає росії купувати підсанкційні товари для виробництва зброї

Криптовалюта допомагає російським компаніям обходити західні санкції й купувати товари подвійного призначення, зокрема для виробництва дронів та іншого високотехнологічного обладнання. Йдеться про так званий стейблкоїн Tether, ціна якого привʼязана до вартості долара.

Про це йдеться в розслідуванні The Wall Street Journal.

Імпортери, які допомагають росії обходити санкції, роблять перекази в рублях на рахунки посередників у російських банках, потім конвертують рублі в Tether, а потім в іноземну валюту, яку отримують іноземні постачальники з країн Близького Сходу та з Китаю.

Журналісти The Wall Street Journal зібрали інтерв’ю з людьми, залученими в російську торгівлю за допомогою Tether, і проаналізували тисячі повідомлень у Telegram з каналів брокерів та імпортерів.

Там пишуть, що російський контрабандист Андрій Звєрєв має звʼязок з гонконгським постачальником Kynix Semiconductor і головною дочірньою компанією концерну «Калашникова», яка виробляє безпілотники.

Андрій Звєрєв. The Wall Street Journal

«Концерн «Калашников» попросив мене знайти якісь можливості, як купувати запчастини в Китаї та як їх постачати», — так відповів журналістам сам Звєрєв і додав, що може говорити відверто, оскільки не порушує жодних законів у росії.

Однак потім він заявив, що «інші люди» наказали йому мовчати, імовірно, маючи на увазі російські спецслужби.