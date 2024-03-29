США та Британія розслідують криптотранзакції через російську біржу на понад $20 млрд. Це може бути одним із найбільших порушень санкцій

США та Велика Британія перевіряють криптовалютні транзакції на понад $20 мільярдів, які пройшли через російську криптобіржу. Це може бути одним із найбільших порушень санкцій проти рф.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

Платежі, які перевіряють, проходили через російську криптобіржу Garantex з використанням прив’язаної до долара криптовалюти Tether. Транзакції відбулися вже після того, як Garantex потрапила під санкції США та Великої Британії через підозру в сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у росії.

Захід з перших днів повномасштабної війни в Україні подосі продовжує боротися з грошовим потоком у росію. Втім, рф уже встигла розгорнути широку мережу обхідних шляхів — серед іншого, для фінансових операцій, зокрема і з використанням крипти, експорту нафти, обміну технологіями через треті країни тощо. Проте транзакції на $20 мільярдів можуть стати одним з найбільших порушень санкцій, накладених на росію.

Співрозмовники Bloomberg на правах анонімності застерегли: розслідування ще триває, тож передбачати його висновок ще занадто рано з огляду на складність і непрозорість криптовалютних транзакцій. Поки не було жодних припущень про правопорушення з боку Tether Holdings, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Tether — так званий стейблкоїн, ціна якого привʼязана до вартості долара. Ця криптовалюта є найбільш торгованою у світі, загальна вартість монет в обігу — понад $100 мільярдів.

Tether Holdings у коментарі щодо американсько-британського розслідування заявила, що заморозила всі активи організацій, які є в санкційному списку США.

«З Tether кожна дія відбувається в інтернеті, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований, а кожен злочинець може бути спійманий. Саме задля цього ми і співпрацюємо з правоохоронними органами», — заявила компанія.

Водночас Garantex на запит журналістів не відповіла.

Цього місяця Garantex заявила, що прагне запобігти використанню біржі для незаконної діяльності, і нібито активно співпрацювала з європейськими та американськими органами влади, поки проти неї не застосували санкції. Вона заявила, що досі співпрацює з іншими міжнародними правоохоронними органами і намагається не допустити сприяння злочинній діяльності.

Garantex заснували в 2019 році в Естонії, хоча уряд США заявив, що більшість її операцій відбувається з вежі «Федерація» у Москві. У лютому 2022 року Естонія скасувала її ліцензію на роботу в країні.

Міністерство фінансів США звинуватило Garantex у тому, що біржа дозволяє використовувати свої системи для відмивання грошей і фінансування тероризму, і запровадило санкції проти неї у квітні 2022 року.

Garantex звинуватили також у допущенних незаконних транзакціях на понад $100 мільйонів, зокрема за участю російської злочинної хакерської групи «Конті», яка атакує пристрої, краде особисті дані та вимагає гроші за їхнє повернення.

Garantex також не приховує, що дозволяє виводити кошти за допомогою карт Сбербанку Росії, Тінькофф Банку й Альфа-Банку — російських банків, які потрапили під санкції США та союзниках.

Цього тижня Міністерство фінансів США також наклало санкції на криптовалютну біржу Bitpapa через зв’язки з Garantex.

Що до Tether, то хоча ця криптовалюта має певні переваги для інвесторів, її анонімність, швидкість і стабільність зробили токен популярним серед злочинців та інвестиційних шахраїв. Лише за минулий рік з використанням Tether провели незаконні транзакції на суму $19,3 мільярда, тоді як у 2022-му — на $24,7 мільярда.

Водночас Tether Holdings заперечує свідоме сприяння злочинам і заявляє, що співпрацює з правоохоронними органами. Цього місяця компанія заявила, що заморозила криптовалюту на $1,4 мільйона, якою володіла мережа інтернет-шахраїв, щоб допомогти Міністерству юстиції США і ФБР.