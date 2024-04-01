В Україні завершилася кампанія прийому е-декларацій. Їх подали на 100 тисяч менше, ніж у 2022 році

За звітний період у 2023 році державні службовці подали 664 тисячі декларацій, повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для порівняння, за попередню кампанію, яка включала одразу два звітних періоди (за 2021 та 2022 роки) і проходила після відновлення декларування, було подано 744,6 тисячі та 712,9 тисячі відповідно.

У НАЗК нагадали, що в разі помилки при заповненні декларацій, у публічних службовців є можливість впродовж 30 днів подати виправлену декларацію. Однак зробити це можливо лише один раз.

Станом на 1 квітня НАЗК розпочало 312 повних перевірок, завершило перевірку 15 декларацій — за результатами виявлено недостовірні відомості на понад 9 мільйонів грн.

Перелік осіб, стосовно яких розпочато повну перевірку, і результати перевірок можна знайти за посиланням.

Автоматизовану перевірку пройшло близько 160 тисяч декларацій, поданих за звітний період 2021 року та понад 137 тисяч декларацій за 2022 рік. Це майже третина декларацій, що проходили автоматизовану перевірку.