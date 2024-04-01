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З початку року росіяни випустили понад 180 ракет і дронів по Києву

Автор:
Олександра Опанасенко
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У період з 1 січня до 1 квітня 2024 року російські війська випустили понад 180 повітряних цілей по Києву. Серед них — гіперзвукові, крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За цей час російські війська випустили:

  • 5 гіперзвукових ракет 3М22 «Циркон»;
  • 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»;
  • 3 крилаті ракети Х-69;
  • крилату ракету «Калібр»;
  • 113 крилатих ракет Х-101;
  • 48 ударних дронів Shahed.

Напади російських військ відбивали Повітряні сили України. Начальник КМВА Сергій Попко закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

  • Останнім часом росія знову націлилася на українську енергетику й спрямувала на енергетичні обʼєкти велику кількість своїх повітряних атак. 22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. А в ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України.