ЦАХАЛ закінчив двотижневу операцію в лікарні Аль-Шифа — найбільшому шпиталі в секторі Гази

Ізраїльські війська залишили лікарню Аль-Шифа в місті Газа після двотижневої операції. ЦАХАЛ стверджував, що бойовики ХАМАС ведуть бойові дії з лікарні й використовують її як командний центр.
Під час обшуків у лікарні Аль-Шифа бійці виявили багато зброї, зокрема вибухівки. Також у лікарні нібито ліквідували кількох бойовиків ХАМАС.
Очевидці кажуть, що на місці лікарні Аль-Шифа залишились лише руїни, а поблизу нібито лежать тіла палестинців. Ізраїль стверджує, що військову операцію проводили «без загрози для цивільних громадян».
Крім цього, ЦАХАЛ стверджує, що в центрі сектора Гази бойовий гелікоптер атакував «військову структуру терористичної організації ХАМАС», з якої бойовики спостерігали за ізраїльськими військовими.
Раніше рух ХАМАС відкидав усі звинувачення і заявляв про геноцид і етнічні чистки. Рух вимагав від Міжнародного комітету Червоного Хреста і Всесвітньої організації охорони здоровʼя захистити лікарні Гази.
- У листопаді 2023 року ізраїльські військові вже проводили операцію на території Аль-Шифа, після чого заявили, що знайшли там зброю, військову техніку і 55-метровий тунель, в якому утримували ізраїльських заручників. ХАМАС ці твердження заперечував.
- У ніч на 18 березня розпочалася операція навколо лікарні Аль-Шифа — найбільшого шпиталю в секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що шпиталь використовують високопосадові терористи ХАМАС для проведення своїх операцій. Тоді ізраїльські військові у шпиталі знайшли зброю, велику кількість готівки, символіку ХАМАС і бойовиків «Ісламського джихаду».