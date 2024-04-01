ЦАХАЛ закінчив двотижневу операцію в лікарні Аль-Шифа — найбільшому шпиталі в секторі Гази

Ізраїльські війська залишили лікарню Аль-Шифа в місті Газа після двотижневої операції. ЦАХАЛ стверджував, що бойовики ХАМАС ведуть бойові дії з лікарні й використовують її як командний центр.

Під час обшуків у лікарні Аль-Шифа бійці виявили багато зброї, зокрема вибухівки. Також у лікарні нібито ліквідували кількох бойовиків ХАМАС.

Очевидці кажуть, що на місці лікарні Аль-Шифа залишились лише руїни, а поблизу нібито лежать тіла палестинців. Ізраїль стверджує, що військову операцію проводили «без загрози для цивільних громадян».

Крім цього, ЦАХАЛ стверджує, що в центрі сектора Гази бойовий гелікоптер атакував «військову структуру терористичної організації ХАМАС», з якої бойовики спостерігали за ізраїльськими військовими.

Раніше рух ХАМАС відкидав усі звинувачення і заявляв про геноцид і етнічні чистки. Рух вимагав від Міжнародного комітету Червоного Хреста і Всесвітньої організації охорони здоровʼя захистити лікарні Гази.