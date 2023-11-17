Армія Ізраїлю знайшла тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа в секторі Гази

Армія Ізраїлю повідомила, що знайшла тунельну шахту, яку використовували бойовики ХАМАС, у лікарні Аль-Шифа в секторі Гази.
На відео видно глибоку яму в землі — у ній та поруч бетонні, дерев’яні уламки й пісок. Ізраїльські війська також знайшли в лікарні автівку з великою кількістю зброї.
У другій головній лікарні сектору Гази — Аль-Кудс — виявили зброю, а в підвалах дитячої лікарні Рантісі — ще один тунель.
Агенство Reuters пише, що 16 листопада в будівлі поблизу Аль-Шифи знайшли тіло жінки-заручниці ХАМАС, автомати Калашникова та реактивні гранати.
ХАМАС заперечує, що використовує Аль-Шифу у військових цілях. Бойовики назвали такі заяви «повторенням відверто брехливого наративу, який продемонстрував представник окупаційної армії під час слабких та безглуздих виступів».
- В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через це гинуть поранені та діти.
- Підконтрольна ХАМАС санітарна служба повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 500 людей.
- 14 листопада в Газі в підвалах дитячої лікарні Рантісі ізраїльські війська знайшли сліди утримання там заручників. ЦАХАЛ вважає, що лікарню бойовики ХАМАС використовують як командно-контрольний центр.